Dopo gesto di Cristiano Ronaldo la Coca Cola perde 4 miliardi di dollari

Stimato che il gesto del campione portoghese sia costato all'azienda circa 4 miliardi di dollari.

La conferenza stampa di ieri del capitano del Portogallo Cristiano Ronaldo verrà ricordata per il suo gesto di togliere dall'inquadratura due bottigliette di Coca Cola, sponsor degli Europei. Un'azione che ha influenzato negativamente non solo l'immagine, ma anche la situazione finanziaria della nota azienda della bevanda non alcolica. "Ecco cosa bere", ha detto il portoghese, cercando di mandare un messaggio al pubblico. Probabilmente Ronaldo non era a conoscenza delle enormi implicazioni finanziarie che il suo gesto avrebbe causato. Secondo Marca, le azioni Coca-Cola valevano 56,1 dollari per azione al momento dell'apertura del mercato azionario in Europa, ma dopo il gesto Ronaldo, il prezzo delle azioni è sceso a 55,2 dollari per azione. Un calo dell'1,6% del valore delle azioni costato alla società 4 miliardi di dollari.