Dott. Castellacci: “Protocollo? Servirebbe uniformità da parte delle Asl”

Il medico dello sport, ovvero il professor Enrico Castellacci è intervenuto ai microfoni di Tmw dove ha toccato il tema relativo al protocollo da utilizzare in Serie A: “Una riflessione andava fatta da tutti, cioè che questi sono protocolli desueti – afferma il dott.Castellacci. Quando ci siamo resi conto che il protocollo dice una cosa ma che non può essere concretizzata perché chi decide sono le aziende sanitaria ci troviamo davanti a un problema di legge. Abbiamo visto che le partite perse a tavolino vengono poi ribaltate in giudizio, e non si capisce perché i protocolli, alla luce di una legge già vigente, non cambino. Ci vorrebbe uniformità da parte delle varie Asl sulle decisioni, è sconcertante veder decidere una cosa a Napoli e l’altra a Torino”.

Zaccheroni: “Ho il rimpianto di non aver mai allenato Ibrahimovic”