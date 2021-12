Dybala: “La chiamata della Juve l’emozione più grande. Vorrei la Champions”

L'intervista all'attaccante argentino

L'APPRODO ALLA JUVE - "In quel periodo lì è stata una delle emozioni più grandi in quel momento, ci sono state tante chiamate, stavo facendo bene a Palermo, però quando il mio procuratore mi ha detto che mi aveva chiamato la Juventus ho detto di rispondere solo a quella chiamate e di non rispondere a nessun’altra. Avevo intenzione di poter eccellere e il fatto che la Juventus mi avesse cercato è stata un’emozione molto bella".

GLI OBIETTIVI - "La lista per Babbo Natale è sempre lunga, ci sono tante cose che si possono chiedere, alcune più vicine altre più lontane. A livello calcistico chiederei la Champions per la Juventus. Ovviamente sapendo che l’anno prossimo c’è il Mondiale, vincerlo con l’Argentina sarebbe qualcosa di straordinario. Sognare è gratis, se Babbo Natale ci porta questi regali saremo contenti".

IL GOL MIGLIORE - "Dico sempre che il gol più bello è il prossimo, però credo che quello contro l’Inter prima del lockdown allo Juventus Stadium, del 2-0, per come è stata l’azione, per l’avversario, credo sia stato uno dei più belli. Peccato non ci fosse il pubblico".