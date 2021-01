Effenberg: “Il Borussia Dortmund ha sbagliato ad esonerare Favre. Alcuni giocatori sono in libertà vigilata”

Lo storico ex giocatore del Bayern Monaco Stefan Effenberg ha parlato del complicato periodo che sta vivendo il Borussia Dortmund: “Sono sicuro al 100% che se il Dortmund avesse continuato con Favre come allenatore avrebbe più punti in classifica – ha spiegato nella sua rubrica su t-Online -. E’ stato un errore esonerarlo perché la verità è che il problema non era lui, ma la squadra. Per questo calciatori come Burki, Reus, Hummels e Delaney vivranno questo finale di stagione in “libertà vigilata” – afferma Effenberg – . Il rendimento di questi calciatori finirà sotto la lente di ingrandimento”.