El Shaarawy nel caos: sospeso dallo Shanghai Shenhua e addio alla Cina più vicino

Che la voglia di Stephan El Shaarawy fosse quella di tornare in Italia o, comunque, di salutare la Cina, era abbastanza noto. Ma che si dovesse arrivare ad una totale rottura tra lui e lo Shanghai Shenua non era prevedibile. L’esterno offensivo è stato sospeso per una partita dopo che contro il Guangzhou era uscito dal campo con fare polemico senza sedersi in panchina.

El Shaarawy: rottura con lo Shanghai Shenua e addio vicino

Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione di Chinese Super League per Stephan El Shaarawy. L’ex calciatore della Roma, nella prima giornata contro il Guangzhou Evergrande ha fatto infuriare il suo club, lo Shanghai Shenhua per non essersi seduto in panchina dopo essere stato sostituito. Il Faraone è stato dunque punti con la sospensione per una giornata da parte della società. Come riporta L’Equipe, infatti, l’assenza dell’esterno dal secondo match di campionato contro lo Shenzhen FC è dovuta proprio ad una punizione disciplinare.

Un fatto che avrebbe definitivamente rotto il rapporto tra l’italiano e la società asiatica e che potrebbe portare all’addio del giocatore. L’avventura in Cina di El Shaarawy potrebbe essere alle battute finali con l’esterno che vorrebbe tornare in Italia.

