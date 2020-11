El Shaarawy: “Sono rimasto per due mesi ad allenarmi a Roma. Vale la pena vivere e giocare a calcio”

Stephan El Shaarawy, che in Italia abbiamo visto giocare con le maglie di Genoa, Milan e Roma, è ancora alla ricerca di una nuova squadra, dopo essere stato molto vicino al club capitolino la scorsa estate. L’esterno offensivo ha rotto il silenzio tramite un post su Instagram.

IL POST

“Si chiude così anche quest’ultimo raduno, sono rimasto più di due mesi ad allenarmi a Roma senza una squadra per via di questa pandemia, non potendo tornare in Cina. Ora sarà ancora così fino a gennaio, una situazione insolita, mai vissuta, ma che mi rende sempre più convinto che gli obiettivi vanno costruiti giorno dopo giorno creandone uno stile di vita, così come lo è stato in questo periodo. Con impegno costanza e dedizione sono riuscito a raggiungerli godendomi quelle serate per cui vale la pena vivere e giocare a calcio, nonostante le difficoltà che ci sono state e che ci sono in questo momento. Ora si ripartirà, come sempre, con la stessa voglia e passione che mi hanno permesso di vivere emozioni come queste”.