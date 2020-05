Elche e coronavirus: 2000 mascherine per i tifosi in sold out

Una bella iniziativa da parte del club spagnolo dell’Eche, squadra che milita nella seconda categoria di Spagna, per i suoi tifosi. Mascherine personalizzate per proteggersi dal contagio da coronavirus. Nelle scorse ore, la società aveva annunciato la vendita di dispositivi di protezione individuale sia per adulti che per bambini il tutto personalizzato con i colori del club e lo slogan “Una striscia invincibile” (in riferimento alla mascherina appunto).

Elche, mascherine sold out

Come riporta Marca, e mostrano anche i messaggi della stessa società, l’iniziativa ha avuto grande successo con tanti fan che si sono recati nei botteghini dello stadio ad acquistare le mascherine. In pochi giorni, ben 2000 dispositivi sono stati venduti tanto che è stato dichiarato il sold out. Presto verranno prodotte nuove mascherine il cui prezzo varia da 3 euro fino ai 9 euro, per le vonfezioni multiple per i bambini, ai 13.50 per quelle per gli adulti. I dispositivi hanno il colore sociale del club e ricordano la maglia della squadra.