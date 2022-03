Elmas, dopo l’Italia tocca al Portogallo: “Macedonia al Mondiale un sogno da realizzare”

Il giocatore del Napoli giocherà la finale del playoff per andare in Qatar

Per staccare il biglietto d'ingresso alla rassegna iridata, la formazione macedone dovrà avere la meglio dei lusinati guidati da Cristiano Ronaldo nel match di martedì sera. Intervenuto ai canali ufficiali della sua Nazionale, Elmas ha voluto mandare un chiaro messaggio a tutti i compagni: "La gara che ci attende potrebbe essere una delle più difficili di sempre, la più emozionante per i giocatori che sono qui. Abbiamo 90 minuti per realizzare un sogno che avevamo fin da bambini. Un sogno che non è solo il nostro, ma quello di tutto il Paese. Non possiamo perdere questa occasione, dobbiamo dare tutto in campo per poter raggiungere il Qatar".