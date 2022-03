Emery avvisa la Juve: “Sono tra le favorite per la Champions, ma possiamo farcela”

Le parole dell'allenatore spagnolo

Unay Emery , allenatore del Villarreal , ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani contro la Juventus . Il tecnico spagnolo, nonostante i bianconeri siano i favoriti per il passaggio del turno, crede nelle potenzialità della sua squadra. Queste le sue parole:

"Abbiamo dimostrato di essere capaci di competere e di reagire, pareggiando la gara d’andata. Abbiamo mostrato le nostre qualità, il ritorno non cambia la storia, però: loro sono favoriti, sono tra i candidati a vincere la Champions per la loro storia e per quello che rappresentano. Però noi ci vogliamo provare, vogliamo dimostrare di meritare questo posto. Vogliamo mettere un’altra pietra nel nostro percorso: la voglia è quella di vincere, la gente è fiduciosa, andiamo a Torino con l’intenzione di essere protagonisti. Dobbiamo prepararci e tra le nostre armi domani dovrà esserci la difesa. Dovremo tenere il pallone perché non lo facciano loro, dovremo essere aggressivi. Loro vorranno vincere per tutti i 90′, sarà una partita dove ci saranno molte cose e al suo interno dovremo essere pronti".