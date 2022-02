Empoli-Juventus, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle 18 scendono in campo Empoli e Juventus. I bianconeri vogliono avvicinarsi a Inter e Milan dopo i pareggi delle milanesi nella serata di ieri. I toscani devono tornare ai tre punti che mancano dalla gara contro il Verona in Coppa Italia. Andreazzoli schiera Pinamonti come unica punta con Di Francesco e Bajrami alle sue spalle. Allegri si affida a Kean e Vlahovic in attacco, con Arthur e Zakaria a centrocampo. Queste le scelte ufficiali: