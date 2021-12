Empoli-Milan, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle 20:45 va in scena il match tra Empoli e Milan. I rossoneri sono reduci dalla pesante sconfitta contro il Napoli e vogliono riscattare il passo falso interno. Di fronte, i toscani vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio contro lo Spezia. Pioli, senza Ibrahimovic, schiera Giroud in attacco con Kessie trequartista. Andreazzoli si affida a Pinamonti e Cutrone in attacco. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: