Empoli-Roma, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle 18 scendono in campo Empoli e Roma. I toscani sono reduci dalla buona prova in Coppa Italia con l'Inter, mentre i giallorossi vogliono riprendere il loro cammino in campionato. Mourinho si affida a alla coppia d'attacco Zaniolo-Abraham, con la conferma di Sergio Oliveira a centrocampo. Andreazzoli schiera Pinamonti unica punta con Bajrami e Henderson alle sue spalle. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: