Empoli, Andreazzoli: "Quando si entra in ospedale non c'è mai positività". Le parole del tecnico degli azzurri

"Ogni volta che sono entrato in una clinica o in un ospedale non ho mai visto positività" si presenta così in conferenza stampa Aurelio Andreazzoli dopo la sconfitta del suo Empoli contro l'Inter nel lunch-match di Serie A. "Dobbiamo metterci alle spalle le quattro partite precedenti perché dovevamo cominciare un percorso e l'abbiamo cominciato in maniera soddisfacente. La necessità di avere felicità e partecipazione al gioco c'è. Questo lavoro deve essere un gioco. Ho detto a fine primo tempo a uno dei miei: 'Se non ti diverti cosa sei venuto a fare? Perché hai paura a giocare?'. Poi si è visto che si divertiva e ha partecipato, altrimenti l'avrei tolto dopo 10'".