Empoli horror, è il peggior avvio di sempre in Serie A: zero gol fatti, zero punti in classifica. Mai nessuno così male

Redazione ITASportPress

Un altro turno storto in questa Serie A per l'Empoli. Che sì, non avrà avuto fortuna in termini di calendario (in cinque giornate ha incontrato Juventus, Roma e Inter), ma è partita malissimo. Nessuno è mai partito peggio nella storia della Serie A. Secondo quanto riportato Opta, infatti, aggiornando le statistiche dopo il ko di misura dei toscani contro l'Inter, gli azzurri sono la prima squadra nella storia della Serie A a non fare punti né segnare gol nelle prime giornate di campionato.