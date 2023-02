Enzo Fernandez saluta il Benfica: “Grazie per l’amore. Spero che la stampa…”

"Volevo ringraziarvi per tutto l'amore ricevuto in questi 5 mesi. Sono grato a Dio per avermi dato l'opportunità giocare per uno dei più grandi club del mondo. Ho sempre dato il massimo e mi sono goduto ogni momento. Spero che la stampa non provi a macchiare ciò che abbiamo costruito insieme, perché è stato qualcosa di meraviglioso che non avrei mai immaginato. Grazie a tutti i collaboratori che lavorano in modo instancabile, ai miei compagni per avermi trattato sempre nel migliore dei modi, facendomi sentire a casa. Grazie alla dirigenza e soprattutto a Roger Schmidt e a tutto il suo staff per la fiducia e il rispetto. Sono stato molto felice. Grazie Benfica, ti porterò sempre con me nel mio cuore".