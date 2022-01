Eriksen, futuro ancora in dubbio: spunta un’ipotesi dalla Ligue 1

Il centrocampista ha ripreso ad allenarsi per tornare in campo

Christian Eriksen è tornato ad allenarsi dopo il brutto episodio capitatogli a Euro 2020 con la Danimarca . Il centrocampista sta lavorando individualmente e, come espresso nell'intervista a DRTV, punta a esserci per il Mondiale in Qatar nel 2022. Dopo la rescissione consensuale con l' Inter , il danese è libero di accordarsi con qualsiasi club.

Nel futuro di Eriksen ci sono varie opzioni: dal ritorno all'Ajax, a una nuova esperienza in Premier League, sino ad arrivare addirittura a un suo possibile approdo nel campionato danese. Come riferisce il Daily Telegraph, non mancano attenzioni neanche dalla Francia: il Monaco sarebbe interessato al centrocampista e per lui sarebbe una prima volta nella Ligue 1, dopo aver giocato in Eredivise, Premier League e Serie A.