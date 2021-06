Eriksen ha assistito all’allenamento della Danimarca

Grande accoglienza dei compagni di nazionale appena si è presentato Eriksen

Il centrocampista danese Christian Eriksen ha sorpreso i suoi compagni di nazionale partecipando a una sessione di allenamento dopo essere stato dimesso dall'ospedale. Il centrocampista 29enne ha avuto un arresto cardiaco nella partita del primo turno della fase a gironi di Euro 2020 contro la Finlandia (0: 1). Il cuore di Eriksen si è fermato, ma i medici sono riusciti a farlo ripartire. Già in ospedale, al giocatore è stato impiantato un defibrillatore. Non è chiaro se il danese potrà tornare a giocare a calcio, ma si è ripreso ed era in buona salute quando è stato dimesso dall'ospedale venerdì. “Non sapevo che sarebbe venuto, quindi abbiamo smesso di allenarci quando si è presentato Chris. Era di buon umore e ha dato alla squadra una buona energia. Ci è stato permesso di abbracciarlo ed è stato bello vederlo camminare con suo figlio. È stata una buona giornata sotto molti aspetti. Era quello di cui avevamo bisogno ", ha detto il centrocampista danese Christian Norgaard a ESPN.