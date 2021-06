Eriksen, la Danimarca: “Questa mattina ha salutato compagni”

La Nazionale danese ha dato aggiornamenti sulle condizioni del fantasista. Intanto sostegno psicologico per squadra e staff

La federcalcio danese ha rilasciato pochi minuti fa degli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Christian Eriksen. Attraverso una nota apparsa anche sui canali social, ecco le ultimissime sulla situazione del fantasista dell'Inter: "Abbiamo parlato questa mattina con lui, ha mandato i suoi saluti ai compagni. Le sue condizioni sono stabili e resta ospedalizzato per ulteriori esami. La squadra e lo staff della nazionale hanno ricevuto assistenza psicologica per quanto accaduto e continuerà ad essere seguita dopo l’incidente di ieri. Vogliamo ringraziare tutti per i commossi messaggi nei confronti di Eriksen, dai tifosi ai giocatori, dalle Famiglie Reali di Danimarca e Inghilterra alle associazioni internazionali, ai club etc. Invitiamo tutti a mandare il proprio messaggio alla federcalcio danese, ci assicureremo che arrivi a Christian e alla sua famiglia".