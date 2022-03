Eriksen segna con la Danimarca: “Mi sento di nuovo un calciatore”

Il danese è tornato in Nazionale e ha subito segnato

Prima il rientro nel club, con le apparizioni nel Brentford, poi la chiamata e la presenza con la sua Danimarca . Christian Eriksen è tornato a tutti gli effetti ad essere un calciatore e nella notte, nella sfida contro l'Olanda, ha anche ritrovato immeditamente la via della rete. Un gol nel k.o. per 4-2 dei suoi ma festa grande indipendentemente dal risultato.

Il fantasista ex Inter, dopo aver superato le paure a seguito del noto malore cardiaco che lo aveva colpito ad Euro 2020, si sta riprendendo la scena. Anche quella internazionale. Entrato nella ripresa della sfida, Eriksen è stato subito protagonista con un gol di classe e dopo la gara ha commentato ai media le sue emozioni: "Mi sento di nuovo un calciatore. Sono felice di essere tornato e questo è un ottimo inizio. È molto bello ritornare in campo, non vedevo l’ora", le sue parole. "Non avrei potuto avere un inizio migliore. Mi sento come se non avessi mai lasciato la nazionale, anche perché ho saltato pochi match negli ultimi 10 anni. E' stato molto emozionante".