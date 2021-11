Eroico Hojbjerg: esce dall’auto e aiuta tifoso svenuto dopo partita del Tottenham

Il retroscena sull'intervento del calciatore fuori dallo stadio

Il centrocampista danese, che già in passato aveva vissuto qualcosa di molto simile con il compagno di Nazionale Eriksen ad Euro 2020, si è trovato ad intervenire fuori dallo stadio del Tottenham per soccorrere un tifoso che aveva appena avuto un malore ed era svenuto a terra. Da quanto si apprende, Hojbjerg era nella sua auto e stava uscendo dall'impianto Spurs dopo il match di sabato contro il Manchester United quando ha visto l'uomo crollare al suolo probabilmente a causa di un problema cardiaco. I tifosi presenti hanno assistito alla scena e lo hanno subito appellato come "eroe".

Il giocatore non si è voluto prendere meriti dicendo che chiunque al suo posto avrebbe fatto lo stesso. Per fortuna non c'è stato bisogno di chiamare l'ambulanza in quanto ce n'era una a disposizione nei pressi dello stadio per via della gara di Premier League. Non si conoscono le condizioni di salute dell'uomo che ha subito il malore ma probabilmente l'intervento di Hojbjerg e dei medici può aver contribuito a salvargli la vita.