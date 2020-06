Eto’o: “Messi è il migliore al mondo e al Barcellona dovrebbe giocare fino a 70 anni”

L’ex attaccante del Barcellona Samuel Eto’o ha condiviso la sua opinione sull’attaccante argentino Lionel Messi che considera il più forte al mondo. “E’ normale che il Barcellona dipende da Messi. Leo è il miglior giocatore di calcio al mondo e in generale nella storia. Ogni club al mondo vorrebbe lui in squadra anche se è normale che l’argentino non può più correre come un 25enne, anche se a volte lo fa. Il Barcellona deve fornire a Messi la migliore squadra al mondo per continuare a divertirci. Per me Leo deve giocare fino all’età di 70 anni, in modo che abbiamo l’opportunità di continuare a guardarlo”, rivela Eto’o Marca. Messi gioca con il Barcellona dal 2003. Il 32enne argentino ha vinto sei volte proprietario del Pallone d’oro.