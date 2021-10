Eto’o sprona il Barcellona: “Giocatori dati per morti. Dimostrino il contrario”

Il commento dell'ex bomber anche blaugrana sul difficile momento della squadra impegnata oggi nel big match contro l'Atletico Madrid

Momento davvero delicato in casa Barcellona. I risultati stentano ad arrivare e il futuro di mister Ronald Koeman sembra essere appeso ad un filo. L'ultima spiaggia, in tal senso, potrebbe essere il big match di questa sera contro l'Atletico Madrid. Una gara in cui, secondo l'ex bomber Samuel Eto'o i giocatori blaugrana avranno l'occasione di tirare fuori l'orgoglio e dimostrare di non essere "morti" come tanti credono...