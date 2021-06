Europei, il CT Portogallo: “Favoriti? Noi ci siamo, siamo i campioni uscenti”

Parla il commissario tecnico portoghese Fernando Santos

Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha presentato i prossimi Europei dove la sua formazione si presenterà come campione uscente. Nel corso di in un'intervista all'agenzia Lusa, il CT ha commentato: "Di Europeo e Mondiale ne vinci solo uno, è complicatissimo ripetersi, tant'è che è capitato pochissime volte. Io credo che il campionato continentale sia più complicato di quello mondiale in quanto la FIFA tende a lasciare fuori alcune nazionali europee forti in favore di altri continenti il cui livello è più basso".