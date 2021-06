Euro 2020, le amichevoli di oggi: bene l’Inghilterra e la Francia

Per l'Inghilterra si è infortunato Arnold

Alcune nazionali impegnate a Euro 2020 hanno disputato oggi alcune amichevoli. L'Inghilterra ha battuto l’Austria 1-0 in amichevole. Poche emozioni a Middlesbrough nel primo tempo, anche se il match è molto combattivo e si decide al 57’ con Saka, autore di un tap-in a porta vuota. L'unica nota stonata per la nazionale dei Tre leoni l'infortunio al terzino del Liverpool Alexander-Arnold uscito zoppicando alla fine del secondo tempo. Si teme che possa saltare Euro 2020. Nelle altre gare della serata, da segnalare il 3-0 della Francia sul Galles (uno degli avversari dell’Italia a Euro 2020) con rigore fallito da Benzema. Pareggi 1-1 per la Germania contro la Danimarca e 2-2 per l’Olanda contro la Scozia.