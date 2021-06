Europei, le favorite secondo il CIES: l’Italia non è in top 5

L'Osservatorio calcistico ha stilato la classifica delle squadre con le maggiori possibilità di trionfare nella prossima competizione per Nazionali

Manca poco al prossimo Europeo e dalle prime amichevoli è possibile capire come arriveranno le Nazionali al torneo. Come sempre accade prima della competizione, sono tante le ipotesi su chi potrebbe vincere o chi, invece, potrebbe essere la rivelazione. Secondo il CIES, l'Osservatorio sul calcio, è la Francia ad essere la squadra con le maggiori possibilità di trionfo. Seguendo alcuni principi che valutano forma, età della rosa e statistiche dei singoli calciatori, la graduatoria vede delineata, almeno sulla carta, la "griglia di partenza". L'Italia non è tra le prime cinque squadre.