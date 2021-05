Euro 2020, nuova maglia Macedonia non piace: giocherà con quella vecchia

Incredibile dietrofront della Federcalcio macedone sul nuovo kit dopo le proteste dei fan

Redazione ITASportPress

Il calcio ne ha viste, ormai, di tutti i colori. E non parliamo solo della partite sul terreno di gioco ma anche delle... magliette indossate dalle squadre. Spesso dotate di linee bizzarre o colorazioni molto discusse, i kit delle varie squadre fanno ogni volta discutere gli appassionati, specie se tifosi della squadra in analisi. Quello che è successo alla Macedonia è un caso davvero unico... La nuova maglia che sarebbe dovuta essere utilizzata per Euro 2020 non è piaciuta ai fan che hanno protestato e ottenuto un cambio...

Macedonia: via nuova maglia si torna alla vecchia

Ebbene sì. Dietrofront clamoroso della Macedonia che giocherà i primi Europei della sua storia con la vecchia maglia e non con quella nuova presentata appunto per questa speciale occasione. Il motivo alla base della decisione è da ricercare nelle veementi proteste dei tifosi che non hanno gradito il colore, passato dal rosso classico ad un rosso scuro, 'vinotinto' della nuova divisa. A rendere il tutto ufficiale è stato il presidente della Federcalcio macedone Muamed Sejdini tramite un comunicato ufficiale: "Mi sento obbligato ad intervenire sulla questione legata alla nuova maglia. Sono intanto molto rammaricato per le reazioni negative del pubblico. Siamo consapevoli che la maglia della Nazionale ha una grande importanza e indossarla è un onore per ogni calciatore".

E per questa ragione: "In qualità di presidente mi assumo le responsabilità dell’accaduto e annuncio che all’Europeo giocheremo con la nostra maglia attuale (la vecchia ndr). Diamo molta importanza ai nostri tifosi e non vorremmo mai mandare la squadra agli europei con una divisa da loro non approvata”.