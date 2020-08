Inter, Conte: “Rispetto per lo Shakhtar, ma vogliamo la finale”

Vigilia di Inter-Shakhtar, gara valevole per la semifinale di Europa League. In conferenza stampa è intervenuto il tecnico nerazzurro Antonio Conte che ha presentato la sfida di domani sera contro il club ucraino.

LE PAROLE DI CONTE

Sull’Inter unica rappresentate italiana: “Non siamo i salvatori della patria, noi pensiamo a migliorare e il cammino fatto fino ad oggi lo abbiamo percorso senza pensare agli altri. Non penso alla bacheca personale, se dovessimo vincere la coppa mi farebbe piacere per la squadra”.

Sul calciomercato: “Non è il momento di fare certi discorsi, posso solo ringraziare questi ragazzi per ciò che hanno fatto, hanno lavorato in maniera importante”.

Su Sanchez: “Alexis è mancato per quasi tutta la stagione, non averlo in rosa mi ha creato delle difficoltà. La sua alternativa è stata Esposito, nei momenti di emergenza Sanchez ci avrebbe fatto molto comodo”.

Sullo Shakhtar: “Proveranno a mettere in mostra il loro calcio, alternando diverse fasi di pressione. Al loro allenatore vanno i miei complimenti perchè ha creato una squadra con mix di talento e spirito di sacrificio”.

Sulla presenza di Zhang: “È un piacere vederlo, averlo vicino diventa un fattore in più per tutta la squadra”.

Sulla paura dello Shakhtar: “Paura di loro? Non è una parola da ricercare nel nostro vocabolario, ci siamo preparati e siamo consapevoli che affronteremo la squadra più forte del nostro percorso fino ad oggi, ma siamo pronti. Abbiamo rispetto, ma vogliamo arrivare in finale”. Queste le parole di Conte riportate da FcInter1908.