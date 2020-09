Milan, Pioli: “Noi domani abbiamo tutto da guadagnare. Ibra sta benissimo”

Domani il Milan tornerà in campo (salvo nuovi positivi dopo il caso Duarte) per cercare di proseguire il viaggio in Europa League. Il prossimo ostacolo del Diavolo sarà il Bodø/Glimt, che sarà ospitato dal Milan a San Siro nella partita valevole per il terzo turno di qualificazione di Europa League. In presentazione alla delicata sfida ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore del Milan.

“TUTTO DA GUADAGNARE”

“Sappiamo l’importanza della partita di domani, la stiamo preparando come fosse una finale. I ragazzi sanno che contro il Bodø/Glimt sarà la partita della vita, a parità di stimoli e di motivazioni la qualità può farti vincere la partita. Da parte nostra, dobbiamo insistere e proseguire così. Noi stiamo bene mentalmente e siamo in crescita, penso che sia sotto gli occhi di tutti. Ibrahimovic non smette di stupirmi, recentemente aveva avuto anche degli acciacchi, in particolare dopo la partita di Europa League contro il Dublino. Adesso sta bene sotto tutti i punti di vista. I difensori? Spero di avere Romagnoli e Musacchio dopo la sosta. Il Milan domani non avrà tutto da perdere, semmai avrà tutto da guadagnare“. Queste le parole in conferenza di Stefano Pioli. (Parole riportate dal sito ufficiale del Milan).

VIKY VARGA INFIAMMA IL WEB