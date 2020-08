Siviglia, Lopetegui: “Lottiamo da una stagione intera, troveremo il Manchester United migliore degli ultimi anni”

È tempo di vigilia in casa Siviglia, il club andaluso si prepara alla sfida contro il Manchester United. In palio ci sarà il posto in finale di Europa League contro la vincente di Inter-Shakhtar. Per presentare la sfida tra spagnoli e inglesi è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore del Siviglia, Lopetegui.

LE PAROLE DI LOPETEGUI

Ecco le parole di Lopetegui (riportate dal sito della UEFA) a poche ore dall’importante sfida contro il Manchester United:

Sulla gara contro il Manchester United: “Abbiamo una gran voglia di scendere in campo, siamo calmi e pronti allo stesso tempo. Quello che sfideremo domani sarà il miglior Manchester United da diversi anni a questa parte, hanno trovato i giusti equilibri. Non dobbiamo dimenticare che sono imbattuti nel loro campionato da gennaio, hanno riposato anche un giorno in più di noi, ma è proprio in mezzo alle difficoltà che noi diamo il massimo”.

Sul sorteggio: “Non ci nascondiamo nelle partite importanti, il sorteggio ha voluto questo e noi lottiamo da una stagione intera per questo obiettivo”.