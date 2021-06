Europei, Alaba pronto per l’Italia: “Siamo qui per sognare. Tutto può succedere”

Il capitano dell'Austria sfida gli Azzurri

Un gol di Baumgartner a metà del primo tempo è bastato all'Austria per vincere contro l'Ucraina di Shevchenko e conquistare il passaggio del girone come seconda forza dietro all'Olanda, prima a punteggio pieno. Una qualificazione agli ottavi di finale che la formazione austriaca affronterà contro l'Italia di Roberto Mancini.