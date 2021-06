Europei, amarezza Dembelé: “Tornerò più forte. Ora sono primo tifoso della Francia”

L'esterno dei galletti out per infortunio da Euro 2020

PRIMO TIFOSO - Ingoiato il rospo, Dembelé ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi della Francia e agli stessi compagni che saranno impegnati questa sera contro il Portogallo e, probabilmente, anche nelle prossime settimane. Su Instagram ecco le sue parole ricche di amarezza ma anche di spinta per la squadra francese: "Ciao a tutti, come avete potuto leggere o capire qua e là, è tempo per me di lasciare la nazionale francese. Non è altro che un arrivederci, come si dice. Tornerò più forte come ho sempre fatto. Le avversità mi faranno crescere. Le settimane passate ad allenarci ci hanno unito come come non mai. Questo gruppo è forte e lo so. 'Lo sanno tutti!'. Da oggi divento, con voi, il primo tifoso dei Bleus! Noi dobbiamo arrivare all’obiettivo da dove abbiamo iniziato e fare del nostro meglio come sempre fatto. Ho fiducia in noi, ho fiducia in voi. Quanto a me, ci vedremo presto in campo e vi ringrazio per il vostro indispensabile sostegno".