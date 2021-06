Europei, Bale spara alto dal dischetto e Lineker non perdona: sfottò social al gallese

L'ex calciatore ha preso in giro Bale per aver fallito un rigore calciandolo alle stelle...

Redazione ITASportPress

Un errore che non ci voleva e che macchia una bella prestazione. Parliamo di Gareth Bale e del rigore fallito alla seconda uscita del suo Galles ad Euro 2020 contro la Turchia. Il campione del Real Madrid, nell'ultima stagione al Tottenham, è stato autore di ben due assist per i compagni ma non è stato in grado di mettere il suo nome nel tabellino calciando altissimo un penalty.

Un tiro dagli undici metri che non è sfuggito ai social e anche agli appassionati più noti. L’ex campione inglese Gary Lineker, infatti, noto anche per i suoi continui tweet quando ci sono le partite, ha ironizzato sul rigore sparato alle stelle da Bale postando su Twitter il video di un pallone che atterra sul prato del proprio giardino con la scritta: "Atterrato senza problemi. Continuo a pensare che tu possa raggiungere il green da qui". Un messaggio che oltre a far riferimento al giardino di casa potrebbe anche far pensare al golf, grande passione proprio del gallese.

Ad evitare comunque ogni polemica possibile sul suo messaggio, ci ha pensato lo stesso ex calciatore che in un altro messaggio ha poi elogiato l’esterno gallese: "Chiunque può sbagliare un calcio di rigore, ma Bale è stato così dannatamente brillante in partita”.