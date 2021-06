Europei, Barak sicuro: “L’Italia non può vincere…”

Il centrocampista pronto ad Euro 2020 con la sua Repubblica Ceca

Redazione ITASportPress

"Le aspettative sono alte ed è anche giusto così, ma per me l’Italia non è una squadra che può vincere l’Europeo", parola di Antonin Barak. Il centrocampista dell'Hellas Verona e della Repubblica Ceca non ha dubbi e intervistato dal Corriere della Sera ha detto la sua sul prossimo torneo tra le Nazionali, stilando quella che per lui è la classifica della favorite.

Barak: "Italia non può vincere Europeo"

"Le aspettative sono alte ed è anche giusto così, ma per me l’Italia non è una squadra che può vincere l’Europeo. Francia, Belgio e anche Inghilterra sono più forti", ha spiegato Barak. Sugli Azzurri poi ha aggiunto: "Chi sono i big? Insigne ha fatto un grandissimo campionato: in pochi hanno i suoi numeri. E poi Verratti. Mancini fa bene ad aspettare che guarisca: l’Italia non ha un altro come lui".

Sulla sua Repubblica Ceca, avversaria dell'Italia in amichevole questa sera, il centrocampista ha detto:"Stiamo molto bene. Abbiamo creato una squadra che può essere molto pericolosa per chiunque. Abbiamo giocatori di qualità a cominciare da Schick e giovani con un grande futuro. Abbiamo grande fame e siamo un bel gruppo: è la nostra forza". Sul girone contro Inghitlerra, Croazia e Scozia: "È fondamentale partire bene: se battiamo gli scozzesi passiamo al 99%. Per le altre non sarà facile batterci e con gli inglesi abbiamo già vinto. L’obiettivo minimo sono i quarti".

A livello personale Barak ha poi aggiunto: "Voglio arrivare iIl più alto possibile: giocare un Mondiale e l’Europeo, fare grandi risultati con la Nazionale, giocare in una squadra che lotta per l’Europa e per lo scudetto".