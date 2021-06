Europei, Benzema ammette: “I gol al Portogallo? Sentivo pressione. Dovevo segnare”

Serata magnifica per il bomber, autore anche di un record "rubato" a... Zidane

2-2 sul campo ma entrambe sorridono. Parliamo di Francia e Portogallo protagoniste di una bellissima sfida nella terza gara del girone degli Europei. Due doppiette, da una parte quella di Cristiano Ronaldo, dall'altra quella di Karim Benzema . Ed è proprio il francese a prendersi la scena dato che un suo gol per la formazione dei galletti mancava ormai da tempo e, nelle precedenti quattro sfide giocate dal suo ritorno, non era mai riuscito ad insaccare.

PRESSIONE - Intervistato da beIN Sports, Benzema ha ammesso di aver sentito molta pressione prima della gara col Portogallo perché tutti, lui compreso, si attendevano una sua reta: "Ho provato molta gioia e orgoglio dopo aver segnato", ha detto il bomber. "Tutti stavano aspettando un mio gol. C'era quella pressione su di me, quell'attesa. Ma io sono un giocatore di calcio, un professionista e mi nutro di questo. È bello segnare e inoltre ci siamo qualificati. Volevo fare gol per questa squadra perché so che le reti sono molto importanti in questo tipo di competizione". E ancora ai microfoni di TF1: "Non ho mai dubitato di me, ma sapevo che c'erano aspettative alte nei miei confronti da parte del mio Paese. Sono riuscito a segnare e lo assaporerò con tutti".