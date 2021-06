Europei, Bergomi: “Italia non parte in pole. Francia davanti a tutte poi…”

Il pronostico dell'ex campione del Mondo a Spagna '82

In esclusiva a Fanpage.it, Beppe Bergomi ex capitano dell'Inter oggi commentatore e opinionista Sky, traccia il quadro della situazione ad un giorno dell'inizio degli Europei. "Non partiamo in pole, ma possiamo fare bene. La cosa importante è che Mancini sia bravo nella comunicazione. Lui questo sa farlo bene. Poi se vogliamo dire che la Francia può avere una rosa più completa, è vero, però le altre come Inghilterra, Spagna e Germania sono forti ma hanno rose che presentano diverse lacune. Ecco perché io credo che l'Italia possa giocarsela. Metterei la Francia davanti a tutte, poi le altre sulle stesso piano dell'Italia".