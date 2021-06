Europei, Canizares: “Italia tutto da dimostrare. Spagna senza Ramos? Valutazione alla fine”

Le parole dell'ex portiere sul cammino delle squadre ad Euro 2020

Questa sera la Spagna farà il suo esordio all'Europeo e Santiago Canizares , storico ex portiere iberico, ha parlato in esclusiva a TMW del percorso delle Furie Rosse di Luis Enrique ma anche dell'Italia e del possibile cammino degli Azzurri.

SPAGNA - "Luis (Enrique ndr) ha costruito una bella squadra e soprattutto un gruppo affiatato in vista di questo 2020", ha esordito Canizares. "L'assenza di Sergio Ramos? In questo momento dobbiamo solamente lasciare lavorare il ct e i suoi ragazzi, rimandiamo ogni tipo di valutazione alla fine del torneo". Sugli "italiani" impegnati con la Spagna, Morata e Fabia Ruiz: "La forza della Nazionale spagnola sta nel suo collettivo e non tanto nei suoi singoli. Non abbiamo calciatori top 10 nel mondo, ma qualunque elemento può mettersi in mostra e dire la sua da un momento all'altro. Inclusi Morata e Fabian".