Europei, Carrasco: “Il Portogallo ha provato ad arruolarmi ma mi sento belga”

Il calciatore offensivo ha ammesso di essere stato "corteggiato" dai rivali odierni in passato

Per Yannick Carrasco quella contro il Portogallo sarà una gara dal sapore speciale. Il Belgio sarà impegnato questa sera nell'ottavo di finale degli Europei e il classe 1993, parlando ad AS, ha svelato un curioso retroscena relativo al passato quando, proprio i lusitani, provarono a convincerlo a prendere la loro nazionalità.

SCELTA - Carrasco, che in molti ricordano anche come Ferreira, dovuto al padre portoghese, ha tagliato i ponti con quel nome relativo alle origini dell'uomo che lo aveva abbandonato quando era piccolo, e questo ha avuto delle ripercussioni anche a livello sportivo. Dal 2015, infatti, il calciatore è diventato solamente Yannick Carrasco. Una scelta che sua madre aveva accolto con grande stupore: "Non me l'aspettavo. Penso sia stata una cosa forte, è stato il miglior regalo che potesse farmi", aveva raccontato sua madre.