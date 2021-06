Europei, ci sono tanti giocatori della Serie B. I loro nomi

Carrellata su calciatori presenti, passati e futuri che giocheranno gli europei

La Serie B è un grosso serbatoio per le nazionali che partecipano agli Europei. Come riporta il sito ufficiale del campionato cadetto la lista è lunga:

Ecco i loro nomi:

Joronen e Vaisanen, dalla Serie BKT alla Finlandia Sono due gli “italiani” tra i 26 convocati dal CT Kanerva nella Finlandia che debutta per la prima volta ad una fase finale degli Europei. Entrambi hanno militato nella stagione da poco conclusa in Serie BKT: il portiere del Brescia Joronen (37 presenze in match ufficiali nella regular season 2020/21 con le “rondinelle” ed 1 nei play-off cadetti) e il difensore del ChievoVerona Sauli Vaisanen (46 partite ed 1 gol nella regular season ed 1 presenza ai play-off, anche militando nel Crotone 2018/19).

Repubblica Ceca, Mateju dal Brescia Ales Mateju, difensore del Brescia, è tra i 25 convocati dal ct della Repubblica Ceca Jaroslav Silhavy. Dopo l’Under 21 del suo Paese, l’esordio in Nazionale il 28 agosto 2020, in sostituzione dell’infortunato Filip Novak. Sono quattro tuttora le presenze con i colori bianco, rosso e blu.

Macedonia del Nord, Nikolov da Lecce Tra i 26 convocati del CT Angelovski per la fase finale di Euro 2020 – la prima nella storia dell’ex repubblica jugoslava – ecco Boben Nikolov (al Lecce dal gennaio 2021, 15 presenze senza reti con i giallorossi salentini, di cui 13 in regular season e 2 ai play-off). Scorrendo la lista dei 26 ecco altre “facce note” della B, non attualmente militanti nel torneo cadetto italiano: l’ex Palermo Aleksandar Trajkovski (61 presenze e 12 gol in regular season e 4 senza reti ai play-off, stagione 2017/18 con i siciliani “beffati” in finale dal Frosinone) e Stefan Ristovski (73 presenze e 2 reti in regular season e 4 senza reti ai play-off con le casacche di Crotone, Frosinone, Bari, Latina, con i nerazzurri che raggiunsero la finale playoff 2013/14, sconfitti dal Cesena).

Slovacchia – Hamsik e Valjent, quante gare in B ! Kucka giocherà per la prima volta tra i cadetti?

La Slovacchia annovera 3 volti noti alla B, passata e, forse, futura, tra i 26 convocati per Euro 2020. Marek Hamsik ha giocato nel Brescia nelle annate 2005/06 e 2006/07, totalizzando 64 presenze e 10 reti. Troviamo poi, di più recente militanza l’ex Ternana Martin Valjent, in rossoverde dal 2013 al 2018, sempre tra i cadetti, con ben 137 presenze e 5 reti. Infine Juraj Kucka, retrocesso con il Parma, non ha mai calcato finora i campi della B ma è ritenuto dal presidente Krause uno dei punti fermi per la pronta risalita dei crociati in Serie A. Fonte Footballdata