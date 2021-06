Europei, clamoroso autogol del portiere della Slovacchia Dubravka

Il portiere della Slovacchia poco prima aveva parato un rigore a Morata

Lo sconforto sul volto del portiere della Slovacchia Martin Dubravka per un gravissimo errore che ha permesso alla Spagna di passare in vantaggio al 30' del match di Euro 2020. Dopo una bella conclusione di Sanabria che si stampa sulla traversa il portiere spinge da solo la palla in porta mentre cerca in elevazione di mandare in angolo sopra la traversa la sfera. Una figuraccia per il portiere del Newcastle United.