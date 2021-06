Europei, Criscito tifa Italia: “Gli Azzurri possono arrivare a Wembley”

Il difensore del Genoa sulla Nazionale e il cammino ad Euro 2020

FORZA - "Il gruppo è fondamentale, magari l’Italia non ha grandissime individualità, ma ha un gruppo e penso possa fare bene. Mancini? Il mister l’ho avuto anche in Russia (allo Zenit San Pietroburgo, ndr) e devo dire che ti lascia davvero sereno. La nazionale ha bisogno di questo, lui ha saputo dare serenità: i ragazzi giocano bene, si divertono e speriamo che possano portare questo Europeo a casa". "Italia da finale? Io penso di sì, i ragazzi giocano davvero divertendosi e questo è molto importante per arrivare alla finale di Wembley".