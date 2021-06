Europei, CT Belgio: “In lacrime prima della gara. Molti compagni di Eriksen da noi”

Roberto Martinez ha raccontato come i suoi hanno vissuto il malore di Eriksen prima di dover scendere in campo per la gara d'esordio a Euro 2020

Il malore accusato da Christian Eriksen durante la partita tra la sua Danimarca e la Finlandia ha sconvolto il mondo del pallone e non solo. I 22 in campo, i tifosi allo stadio, i media e chiunque stesse guardando quelle immagini è rimasto col fiato sospeso. Anche chi, come il Belgio, osservava la partita che precedeva il suo debutto agli Europei. A rivelare un retroscena su quanto vissuto dai Diavoli Rossi è stato il CT Roberto Martinez che, come riporta il Daily Mail, ha spiegato lo sgomento che si è respirato nei momenti antecedenti al debutto dei suoi.

IN LACRIME - "L'ultima cosa che volevamo fare era parlare di calcio", ha detto il CT Martinez. "Veramente triste quanto accaduto. Lo stavamo guardando dal vivo, e poi nei cinque minuti successivi saremmo andati alla riunione della nostra squadra pre gara. L'ultima cosa di cui volevamo parlare era di calcio. C'è stato un vero shock, una vera tristezza. Ci sono state lacrime, abbiamo molti compagni di squadra nel nostro spogliatoio che hanno condiviso grandi momenti con Christian, da Thomas Vermaelen a Toby Alderweireld a Jan Vertonghen e ora attualmente Romelu Lukaku. È stato un vero colpo, uno shock e possiamo solo inviare le nostre preghiere e i nostri pensieri a Christian".