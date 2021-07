Europei, Damsgaard record e amarezza: “Eliminazione lascia senso di vuoto dentro…”

Il centrocampista della Danimarca dopo l'eliminazione in semifinale ad opera dell'Inghilterra

Un Europeo da protagonista con la sua Danimarca. Mikkel Damsgaard difficilmente dimenticherà questa esperienza ad Euro 2020 e non solo per il gran gol che ha fatto sognare i danesi nella semifinale contro l'Inghilterra, ma per tutto il percorso ricco di emozioni vissuto dai suoi a partire dal match d'esordio col malore accusato da Eriksen. Il gioiellino della Sampdoria si è messo in luce con corsa, qualità e, come detto, anche la rete che ha messo paura ai Tre Leoni. Una punizione magica che gli vale anche un record.