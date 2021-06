Europei, De Biasi: “Francia favorita ma l’Italia ha capito che può vincere…”

Il pensiero del mister sull'Europeo e il cammino degli Azzurri

C'è grande entusiasmo attorno all'Italia per quello che sarà il percorso all'Europeo. Seppur la Nazionale azzurra non parta come primissima favorita, in tanti concordano che la squadra di Mancini possa andare avanti molto a lungo. Anche Gianni De Biasi, CT dell'Azerbaigian, è convinto di questo e in un'intervista a Repubblica ha confermato il suo parere: "Difesa e contropiede sono passati di moda, Mancini l'ha capito. La Nazionale gioca un calcio propositivo, andando spesso all'attacco. Ormai si vince solo così. Mancini sta facendo un ottimo lavoro, dando agli Azzurri una mentalità vincente e lanciando tanti giovani. La rivoluzione però è partita secondo me più da lontano, da quando la vittoria vale tre punti. Speculare sul risultato non paga ormai e ci abbiamo messo un po' di tempo in più rispetto agli altri per capirlo...".