Europei, De Bruyne rivela: “Non sento nulla su parte sinistra del volto”

Il calciatore belga reduce dalla doppia frattura è tornato a giocare non senza qualche timore

Ha brillato nell'ultima gara del suo Belgio contro la Danimarca regalando un assist e una rete decisivi nel 2-1 finale. Eppure Kevin De Bruyne, per sua stessa ammissione, non è ancora al 100% dopo il brutto infortunio al volto subito nella finale di Champions League tra il suo Manchester City e il Chelsea. Il contrasto con il rivale Rudiger gli era costato una doppia frattura ossea acuta del naso e dell'orbitae sinistra che, dopo l'operazione, continua a non dargli tregua. Parlando ai microfoni di Sporza, il fantasista ha spiegato come le sue condizioni non siano ottimali.