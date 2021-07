Europei, Del Piero: “Avversario Italia? Voglio l’Inghilterra. Facciamo la storia”

L'ex numero 10 aspetta di conoscere l'altra finalista ma ha una sua idea di come vorrebbe fosse l'ultimo atto di Euro 2020

Vola l' Italia di Roberto Mancini che nella semifinale contro la Spagna, segna, soffre e poi vince ai calci di rigore. Un successo importantissimo per gli Azzurri che adesso aspettano di conoscere chi sarà il loro avversario nella finale di Wembley di domenica prossima. A parlare proprio dell'ultimo atto di Euro 2020 è stato chi di Nazionale e di finali se ne intende: Alessandro Del Piero .

Pinturicchio, dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua su chi preferirebbe che l'Italia incontrasse nella finale di Euro 2020: "Giocare contro l'Inghilterra a casa loro darebbe quel pepe in più, quel trincerarsi, unirsi", ha spiegato Del Piero . "Non che ce ne sia bisogno, si è visto quanto l'Italia sia unita. Però se c'è da scrivere la storia, facciamolo alla grande ".

La parola passa al campo dove questa sera Inghilterra e Danimarca si giocheranno un posto per sfidare l'Italia in finale. Gli Azzurri, dal canto loro, saranno per una notte solo spettatori molto interessati...