Europei, doppio record Modric: è il più giovane e il più anziano marcatore della Croazia

Il Pallone d'Oro 2018 fa magie con la sua Nazionale

La Croazia passa agli ottavi dell'Europeo e ringrazia Luka Modric . Il centrocampista del Real Madrid, autore anche di un bellissimo gol, ha trascinato i suoi con la solita leadership che lo caratterizza. Ma non solo. Come riportato da Opta, il croato ha realizzato anche alcuni incredibili record. Uno davvero curioso.

Oltre ad essere diventato l'unico calciatore croato a segnare in tre differenti edizioni dell'Europeo, Modric vanta un altro dato davvero unico. Infatti, il centrocampista, grazie al gol realizzato ieri contro la Scozia è diventato il più anziano giocatore a fare gol ad un torneo simile per la sua Nazionale. Allo stesso tempo il classe 1985 è anche il più giovane ad aver fatto col in tale competizione.