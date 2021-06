Europei, esultanza offensiva: Arnautovic squalificato per una giornata

Marko Arnautovic salterà Olanda-Austria in programma domani sera a seguito degli insulti pronunciati nei confronti di un giocatore avversario nel corso della partita contro la Macedonia del Nord dello scorso 13 giugno

Dopo che la federazione macedone lunedì sera ha scritto una lettera alla Uefa chiedendo una punizione esemplare per l'attaccante dell'Austria Marko Arnautovic, oggi è arrivata la decisione: l'ex Inter è stato squalificato per una partita e salterà Olanda-Austria in programma domani sera. L'Uefa dopo aver aperto un'inchiesta non ha tollerato l'esultanza contro la Macedonia del Nord considerata razzista. L'attaccante, dopo la rete del definitivo 3-1 si era lasciato andare a un plateale sfogo, indirizzando le offese a Ezgjan Alioski, calciatore di origini albanese: “Mi sc*** tua madre” sono le parole che avrebbe pronunciato, lasciandosi inoltre andare a frasi e gesti che ricordano quelli di alcuni gruppi estremisti anti-albanesi. L'Austria, domenica, ha ottenuto la sua prima, storica, vittoria alla fase finale degli Europei. Nemmeno quando, nel 2008, organizzò il torneo riuscì a togliersi la soddisfazione di un successo: arrivarono infatti le sconfitte con Croazia e Germania e il pareggio (fra l'altro conquistato all'ultimo secondo) con la Polonia. Andò perfino peggio nel 2016, in Francia, quando gli austriaci conquistarono un solo punto nel girone con Portogallo, Ungheria e Islanda.