Europei, fascia Neuer color arcobaleno: l’Uefa apre indagine

La Federcalcio tedesca rischia una multa

La UEFA ha avviato un'indagine per la fascia di capitano con i colori dell'arcobaleno del portiere della Germania Manuel Neuer alle partite di Euro 2020. Lo riporta il portale tedesco n-tv.de. Per Neuer si tratta di un omaggio a quello che è il simbolo più usato e noto del movimento di liberazione omossessuale, ovvero la bandiera arcobaleno. Già da tempo il portiere ha deciso di sposare la causa LGBT. Sembrerebbe che l'Uefa consideri quella fascia un gesto politico e dunque vietato dal regolamento. Il DFB, la Federcalcio tedesca, potrebbe essere multata per la scelta di Neuer di indossare quella fascia con colori raimbow. Il portiere del Bayern ha giocato con una fascia da braccio LGBT contro Francia (0- 1) e Portogallo (4.2). Da aggiungere che il consiglio comunale di Monaco ha preso l'iniziativa di illuminare l'esterno dell'Allianz Arena con i colori dell'arcobaleno durante la partita Germania - Ungheria che si giocherà il prossimo 23 giugno in solidarietà con la comunità LGBT.