Europei, Ferretti: “Tempestività soccorsi e organizzazione Uefa salvato Eriksen”

Dramma e poi sollievo per il danese Eriksen colpito da arresto cardiaco mentre giocava contro la Finlandia ieri

Nel ritiro azzurro il pensiero del giorno dopo per quanto occorso a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia non è mancato: “Quello che è successo ha lasciato tutti senza fiato. In quei momenti ho pensato ai suoi compagni di squadra, alla famiglia e a sua moglie, che era proprio li in campo. Non posso che fargli il mio più grande in bocca al lupo, dicendogli di essere forte”.