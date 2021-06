Europei, flop Turchia. Yilmaz: “Non abbiamo gestito la pressione…”

La Nazionale turca lascia l'Europeo a testa bassa

La Turchia è, probabilmente, la più grande delusione dell'Europeo. Inserita nel girone dell'Italia, insieme a Svizzera e Galles, la squadra in cui militano gli "italiani" Calhanoglu e Demiral non ha saputo rispettare le attese della vigilia e, nelle tre partite disputate, ha portato a casa solo tre sconfitte. Netto il 3-0 incassato dagli Azzurri al debutto, così come netti sono stati i successivi k.o. contro Galles (2-0) e Svizzera (3-1).

A parlare della grande delusione per il torneo disputato dai suoi è stato l'attaccante Burak Yilmaz, che dopo la sconfitta contro la Svizzera e la conseguente eliminazione da Euro 2020 ai microfoni dell'UEFA ha spiegato: "Non siamo riusciti a gestire le pressioni di un torneo simile, devo ammetterlo", ha detto l'esperto attaccante del Lille. "Siamo riusciti a qualificarci per la fase finale, stiamo andando bene nelle qualificazioni al prossimo Mondiale, ma dobbiamo migliorare molto in questo tipo di tornei. È una lezione che dobbiamo imparare per il futuro".